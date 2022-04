BNP Paribas - IT Manager of the CARDIF Obsolescence Management Team - BNPP IPS Paris

BNP Paribas - IT Assistant Manager of the CARDIF implementation team - BNPP IPS Paris

BNP Paribas - IT Manager of the XBorder Project Team - IPS Paris

BNP Paribas - Service Architect Paris

BNP Paribas - IT Portfolio Manager Paris

BNP Paribas - IT Operations Engineer Paris

BNP Paribas - IT System Engineer Paris

BNP Paribas Cardif - IT System Analyst Nanterre