Christophe CHARRAUD

Issu du domaine industriel , mon parcours m'a donné l'occasion d'acquérir de solides expériences dans le domaine de l'industrie de la métallurgie pour occuper des postes à responsabilités, aussi bien dans le domaine des achats que de la vente.



Organisé et curieux, j'aime relever les défis qui font réussir les entreprises en ayant le sens de la satisfaction client.



Responsable et achats et et technico-commercial , je participe au développement d'une entreprise spécialisée dans la réalisation d'ensembles mécano soudés nécessitant le travail de l'aluminium, de l'acier, et de l'inox.



Mes compétences :

Lecture de plans

Connaissances techniques liées à la metallurgie

Compétences relationnelles

Achat

Métallurgie

Management

Vente