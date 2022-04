Christophe CHASSEUR

Profession : Recruteur à gages au sein d'un Cabinet de 8 consultants dédiés.



Une mission : intervenir pour tout employeur souhaitant 1 profil ciblé

et dénicher des candidats opérationnels.



Pas d'annonces, nous sommes "sur le terrain", près de nos cibles et de notre vivier.



Nous intervenons pour tout employeur : grands groupes, TPE, PME ,PMI, coopératives ou parfois en sous-traitance pour des cabinets de recrutement traditionnels.



Nous sommes présents dans l'Ouest, la région PACA et l'Ile de France (Cabinets groupés à NANTES/LYON/PARIS et RENNES)



Pour être pertinents et également parce que nos honoraires sont liés aux résultats,

nous n'acceptons de missions que dans les secteurs suivants : tertiaire (immobilier/banque/communication...), médical, agroalimentaire, agriculture, environnement, hôtellerie, transport, automobile et juridique.









Mes compétences :

Recrutement

Consultant en recrutement

Rh