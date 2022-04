Christophe CHATELET - 44 ans - marié - 2 enfants



Ma réussite professionnelle passe par la rencontre de personnes m'ayant transmis leurs savoir faire et par une grande implication professionnelle au quotidien.

Je suis un manager opérationnel, proche du terrain et sensible à l'évolution de son équipe.



« Ce qui fait un bon manager c'est la prise de décision. On utilise les ordinateurs les plus fous pour étudier les chiffres mais en final il faudra faire un planning et passer à l'action . »

Lee Lacocca



Mes compétences :

Accompagnement individuel et collectif

Leadership et esprit d'équipe reconnus.credit

Prise de décision

Gestion de la rentabilité

Organisation du travail

Polyvalence Esprit d'équipe

Analyse de données

Stratégie financière et commerciale

Communication

Déléguer et organiser

Gestion

Manager

Relationnel

Service client

Accompagnement