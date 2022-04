Christophe CHAU

Marketing Stratégique et Ventes Internationales - Chimie de Specialites



Depuis 2017: Manager Marketing - Business Development Asia Pacific, WR Grace - Singapour

-Assiste le Vice President Ventes pour la region Asie Pacifique

-Influence et manage la strategie de prix, et Key Account Plans avec les Directeurs de Ventes

-Coordonne la selection de produits pour des appels d'offres (contrats multi-millions)

-Anime les seminaires de ventes, les formations clients et des commerciaux. Organise les sommets commerciaux Asie



2014-2017 (2.5ans): Global Marketing Manager -Commercial Strategy - WR Grace, Allemagne puis equipe USA -Marketing Stratégique en lien avec les Ventes, regional Marketing, Management et Business Leaders

-Recommendations et srategie commercial (Europe, Asie, Ameriques, Moyen Orient)

-Lancement de nouveaux produits ACHIEVE



2012-2014 (2.5ans) Senior Sales Manager - Moyen Orient, BASF

-Responsable des Ventes dans les Pays du Golfe pour les poudres et additifs de specialites

-Responsable Grands Comptes

-Prospection, Suivi Commercial, developpements des relations multi niveaux

-Animation, recrutement des Agents et Distributeurs locaux

-Succès commerciaux et fort développement du CA et revenus au Moyen Orient



2007-2011: Chef de Projets, Consultant-Formateur, Prospection Commerciale - IFP-Training

-50% activités commerciales sur sites clients. Développement d'offres commerciales et de propositions chiffrées

-Animation, encadrement, gestion de groupes & séminaires de Formations (multi-clients) sur sites

-Resp. Projets (gestion & suivi relations clients, études sur sites industriels Seveso2)

2003-2007: Responsable de Projets, Assistance technique aux Clients - IFP pour Axens

- Responsable d'Assistance Technique clients (Europe, Asie, USA)

- En charge du chiffrage de prestations d'assistance Technique

-Participe à des operations de Démarrage industriel, suivi d'unités, séparation), Troubleshooting

-Cadre responsable d’astreinte & Sécurité (3ans), interlocuteur des chefs de Quart/Personnel Posté et Direction 3*8



1999-2003: Responsable de Projets Européens - IFP avec Partenaires industriels

-Responsable de projet de developpement de materiaux et membranes composites

-Coordonne les évaluations technico-économiques. Presente les avancees a la Commission Europeenne

-Anime et encadrement une equipe, definit et coordonne les programmes et essais



Ingénieur, Chimie (94), Doctorat industriel avec Total/Arkema (94-98, 3ans)

Maths Sup & Spe P' (91) - Bac C, section allemande bilingue



Anglais (courant), études Allemand bilingue (7+5ans)

Entraineur sportif, diplome d'état (sports de combats, fitness, Pilates)

Sportif regulier: puise et vehicule de l'energie et de la motivation.....



Mes compétences :

Marketing stratégique

Vente B2B

Stratégie de communication

Commerce international

Matériaux

Energie

Pack Office