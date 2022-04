Christophe CHAUDAT

ATRIUM ENGINEERING et IRI MED réalisent des projets en automatisme et électricité industriels sur des sites à l'international soit sous forme de projet ou d'assistance technique.

Notre offre comprend :

*Les études fonctionnelles et organiques

*Le codage des automates, robots, commande numériques, supervision, SNCC.

*La mise en service sur site.

*L'assistance technique.

Nos secteurs d'activités principaux sont

* l'automobile

* l'agroalimentaire, la pharmacie

* l'environnement

* La GTC/GTB

Nous sommes présents à Lyon en France et à Tanger au Maroc.



Dans le cadre du développement de notre bureau d‘études en automatisme et robotique, basé à Saint Priest, nous recherchons des automaticiens.

Votre première expérience chez un intégrateur ou une société d’assistante technique a été concluante et vous avez envie de relever un nouveau défi professionnel ? Rejoignez notre équipe et venez développer et diversifier vos compétences techniques.

Nous adaptons vos missions à vos attentes professionnelles et personnelles (prestations à Lyon, en France ou à l’étranger) et mettons tout en ouvre pour améliorer et diversifier vos compétences par des formations régulières. Les missions à l’étranger ne se font que sur la base du volontariat et sont ainsi fortement valorisées.

Nous accordons de l’importance au management de proximité pour créer un lien de confiance particulier avec nos employés ce qui leur permet de bénéficier d’une certaine flexibilité (horaires variables, télétravail, vacances non imposées …).

Nous travaillons uniquement dans le domaine industriel, ce qui nécessite des compétences techniques pointues et un esprit de service. Une spécialité dans un des domaines d’activités comme l’automobile, le process pharmaceutique, la chimie ou l’environnement est nécessaire.

Des compétences sur les automates siemens, Schneider, Rockwell sont des éléments indispensables dans votre candidature.

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en études et mise en service ? Votre candidature est faite pour ce poste !



Mes compétences :

MASE

Robotique

Informatique industrielle

Automatisme

Environnement international

Agroalimentaire

Automobile

Chimie

Environnement