Christophe CHAUSSARD

Actuellement titulaire d’un diplôme de chef service sécurité incendie et d’assistance à personnes.



Je suis tout d’abord un grand passionné des questions de sécurité des personnes et des biens, à l’écoute des autres, à l’affût de l’actualisation des normes applicables dans ce domaine.



Durant toutes ces années j’ai occupé plusieurs postes, Assistant du service sécurité, Chef d’équipe du service sécurité, Responsable du Service sécurité, formateur sécurité incendie et secourisme, ainsi que pompier volontaire.



J’ai évolué dans mes fonctions et responsabilités, grâce à un travail permanent, centré sur mes missions, une bonne organisation, un bon management d’équipes et de nombreuses formations professionnelles.



Mes compétences :

Bon relationnel

Qualités humaines

Relationnel