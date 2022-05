Raphaël MAURO

Depuis 25 ans dans la sécurité privée, J'ai créé en 1995 une main courante informatique, à cette époque utilisé dans le cadre de mon entreprise de gardiennage "GIP". En 1998 après le succès rencontré chez mes clients, j'ai décidé avec mes associés de créé "GIP2" pour assurer une distribution large de la main courante informatique, sous le nom de "SÉCURITÉ CONCEPT", les évolutions de notre produit au fil des années nous on amené à interfacer différents produits électroniques du type; contrôleur de ronde; armoire a clés électronique; etc..

Mais déçu par le manque d'écoute de certain fabricant, en 2009, je créé EPSITRONIC SAS, avec mes associés, afin de développer et produire un contrôleur de ronde répondant précisément au besoin de notre clientèle, le CHECK & LIGHT, ainsi nommé, devient en peu de temps la nouvelle référence du contrôle de ronde en France.

Fort et humble à la fois de notre succès, notre "road map" fruit de l'échange permanent avec nos client, s'allonge de jour en jour afin de continuer le développement de produit a forte valeur ajouté, et participé ainsi à l’effort collectif de notre profession "LA SÉCURITÉ PRIVÉE" pour évolué vers la professionnalisation si nécessaire à notre métier.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Développement commercial