Christophe CHIKLI

J'aime le rugby, la danse et suis passionné de technologies.



J’apprécie organiser, rallier et motiver mon entourage autour de concepts nouveaux.



Énergique, expansif, voire même combatif, un rythme de travail rapide et un milieu exigeant me stimulent.



Observateur et consciencieux, je m’adapte et fais volontiers appel à mon imagination et mon ingéniosité pour franchir les obstacles.



Constatant parfois que les systèmes en vigueur dans les entreprises brident l’innovation technologique, j’ai souhaité participer à leur amélioration. Je me suis donc orienté vers l’organisation et l’optimisation des processus.



Je souhaite désormais participer au développement de projets digitaux en tant que Scrum Product Owner.



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Aéronautique

Electronique

Production

Lean IT

Mécatronique

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Planification

Méthode agile

Gestion du risque

Lean management

Lean Six Sigma

Agile Scrum