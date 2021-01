Christophe CHRISTOPHE CARDON

Juriste contrats internationaux (LOI, MOU, NDA, JV, FIDIC Red, Silver & Yellow, CGV/CGA, Prestations de services / Turnkey),

Contentieux commerciaux et arbitrages internationaux,

Droit des douanes & classement tarifaire, certification OEA (opérateur économique agréé),

Incoterms et transports Internationaux

Assurances transports, RC, RCP , P&I

Supervision du corporate, dataroom et audit juridique de filiales françaises et étrangères



Mes compétences :

Juriste international

Juriste contrats

Droit des douanes

Droit des contrats

Droit des affaires

Arbitrage International

Litigation

Case Law

Arbitration

international development project management

Professional indemnity insurance

Microsoft Office

Internet

Internal legal training

Fairtrade

Database management

Contract Law

Commodities

Civil Engineering

Assurances maritimes

Commerce international

Fiscalité douanière

Export

Import

OEA / AEO certification

Audit

Kaizen

Microsoft Project

Contract management

Nucléaire