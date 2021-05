Christophe CHRISTOPHE MEYER (MEYER)

Compétences :



-recevoir et transférer les appels vers les différents services

-prendre les messages

-accueillir, diriger et renseigner le public

-envoyer des fax

-classer les dossiers et contrats par ordre alphabétique

-utiliser l'outil informatique

-organiser la fête du lac et du festival santé

-accompagner les allocataire lors de sorties

-constitution de dossiers (RMI, ACTP, FSL, FSE, demande de secours)

-courriers et organisation de la distribution de colis pour les aînés

-enregistrement des injonctions de payer, ordonnances pénales, dossiers de surendettement et de nationalité







savoir être:



-sérieux

-disponible

-de contact facile

-organisé

-sens des priorités

-autonome

-rigoureux

-dynamique







Disponibilité : immédiate







Mobilité :



-le Nord, La Belgique





Tél: 06/85/28/03/36



Mail: VEJC59@aol.com





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Works

Microsoft Excel