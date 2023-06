Christophe CYTHIN

Passionné par l'entreprise et tout ce qu'elle implique : investissement, dépassement de soi, création, innovation, compétition, échange, rencontres...

C'est tout naturellement que je crée Agence Chris Immo en 2007.

Dès le début, j'ai la chance de réaliser des transactions. Cela est certainement dû au fait que mes clients sentent que j'aime mon métier; car je considère que c'est une chance d'exercer le métier que l'on aime dans un endroit que l'on affectionne. Et tout cela en ayant l'immense privilège de voir grandir ma belle petite Isabelle et mon beau petit Clément.



Mes compétences :

Immobilier

Vente

Conseil

Expertise

Achat