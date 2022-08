Christophe DA SILVA

Educateur/comportementaliste sur Paris et région parisienne.

Mise en place de séances comportementale à domicile pour aider les propriétaires de chiens à rétablir une relation équilibré.

L'appel a se service aura comme but d'éradiquer un comportement gênant :

- destructions (meubles, vêtements......)

- malpropreté

- stress, anxiété

- peur

- agression

- vocalise



Le service peut être curatif ou préventif



Les séances d'éducation sont destinés à apprendre aux maitres des ordres et une certaine relation pour pouvoir vivre en harmonie dans leur environnement.

Apprendre des ordres utiles à la vie de tous les jours sans créer un chien de cirque.