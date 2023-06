Christophe DARRAS

Suite à un an de formation pour prendre la direction d'une magasin Mr.Bricolage (Diplôme obtenu en juillet 95) j'ai pris l'orientation d'évoluer et de faire évoluer le merchandising du réseau Mr.Bricolage.



En poste de 1995-08 à 2023-06, j'ai travaillé pour l'ensemble des catégories et réalisé des plans d'implantations pour l'ensemble du référencement sur le logiciel Spaceman et en physique à notre laboratoire et parfois en magasin.



Suivie des performances de mes familles de produits et ajustements si besoin.



Je suis responsable de l'élaboration du mètre par mètre des plans de magasins (construction, agrandissement, transfert).



Je suis formateur pour les différents logiciels liés à notre métier :



Spaceman, suite CorelDraw, suite Adobe, Suite Microsoft, SketchUp...



Mes compétences :

Spaceman

Gestion de projet merchandising

Coreldraw (suite corel draw)

Création ILV & PLV & agencement

Création 3D sous Sketchup

Marketing