Philippe DEVILLERS

Depuis plus de 20 ans dans le monde de l'éclairage, secteur sans cesse en évolution technique avec notamment la source LED et commerciale avec des engagements européens de plus en plus forts.



L’Economie d’énergie et le développement durable sont devenus aujourd’hui des notions stratégiques incontournables qui passeront non seulement par l’outil (Led, OLED…), mais aussi son pilotage et gestion informatique (POE wifi …).



Notre métier est aujourd’hui en pleine mutation, hier industriel fabricant demain apporteur et prestataire de solution lumière globale.





Mes compétences :

Architecture

VENTE

Développement commercial

LIGHTING

Négociation

Chargé d'affaires

ARCHITECTE

COMMERCIAL

Management

Marketing

Eclairage