Philippe DEVILLERS

EXPERT DE L'OPTIMISATION DES ORGANISATIONS DE SANTE.

J'ai découvert un peu par accident le monde de la santé à partir de 1997, avec une approche très ingénieur des problématiques à résoudre (optimisation des flux, simulation informatique...). J'ai adoré ces premières expériences, la qualité de mes interlocuteurs et l'espoir de contribuer un peu, à ma manière, à la qualité de la prise en charge des patients, au point de me consacrer entièrement à ces sujets à partir de 2000.

Au cours de missions successives (+100), j'ai appris sur le terrain, à la rencontre des équipes de professionnels, les nombreuses spécificités des organisations complexes que sont les services d'un hôpital ou d'une clinique.



La prestation type d'accompagnement d'un projet de réorganisation hospitalière exploite toujours de nombreux outils d'ingénieur, ce qui permet d'objectiver le diagnostic et de contrer un peu l'affectivité qui pollue souvent les débats entre professionnels.

Elle enrichit cependant la démarche de deux dimensions nouvelles :

- sociale: accompagnement du changement, voire coaching,

- médico-économique: création de tableaux de bord métier et mise en place d'un pilotage opérationnel.



Mes compétences :

Conduite du changement

Optimisation des process

Communication projet et institutionnelle

Team building

Coaching d'équipe

Pilotage et tableau de bord métier