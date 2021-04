Evoluant dans la fonction commerciale depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé principalement dans le domaine informatique et télécoms sur du Grands Comptes et Comptes stratégiques.



Développement du CA, Management de projets et d'équipes me passionne , confronté à différents secteurs économiques, Banques, Industries et secteur public, j'ai pu acquérir une forte adaptabilité, le sens de l'écoute et je m'attache à établir des relations sur du long terme avec les clients, dans le but d'un partenariat.



Mes valeurs : honnêteté, tolérance, persévérance.



https://fr.linkedin.com/in/christophe-de-la-guerrande-b3738823



Mes compétences :

Gestion de projets

Relation client

Négociation commerciale

Prospection

Recrutement

Télécoms

Cloud computing

Gestion de portefeuille clients

Ventes complexes

Management

B2B

Animation de réseaux

Stockage

Réponse aux appels d'offres

Marchés publics