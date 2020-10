Christophe DECHOUX

Titulaire des baccalauréats français et allemand, je suis diplômé d'EMLYON Business School et de Sciences Po Lyon.



Après plusieurs expériences à l'international (Afrique du Sud, Pays-Bas et Belgique), j'ai rejoint le département Consulting du cabinet PwC pour intervenir sur des problématiques de gestion de projet et de développement territorial en Région Grand Est.



J'occupe depuis début 2018 le poste de chef de projet au sein du groupe GL Events. Ma responsabilité couvre l'organisation de salons professionnels pour la destination Metz.