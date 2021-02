Christophe DIDIER

J'interviens comme consultant et/ou formateur pour optimiser les performances de l'entreprise dans 2 domaines :

- a gestion de la relation clients

- 'organisation et l'amélioration des processus de production physiques ou de services



Je met en oeuvre les techniques d'amélioration continue et notamment de résolution de problèmes : identifier, comprendre et mesurer les dysfonctionnements puis mener des actions de correction.

Mais il est aussi possible de partir d'une page blanche en utilisant les outils de l'innovation puis en pilotant un projet de transformation



Mes domaines d'intervention sont les suivants :



RELATIONS CLIENTS



Exemples de missions de conseil

- Optimisation de la réponse client

- Qualité de discours

- Réduction des délais de traitement

- Réclamations

- Création de Services Innovants

- Résolution de problèmes de communication interne et externe

- Correction ou déploiement d'une stratégie marketing et commerciale

- Identification des besoins et mise en oeuvre de nouveaux services



Modules de formation

- Techniques de ventes

- Négociation

- Stratégie commerciale

- Marketing

- GRC





ORGANISATION



Missions de conseil

- Coordination de projets d’organisation

- Optimisation de flux



Modules de formation

- Amélioration continue

- Conduite du Changement

- 5S

- Résolution de problèmes



MANAGEMENT



Missions de conseil

- Amélioration des performances managériales

- Pilotage d'activité



Modules de formation

- Gestion de conflits

- Conduite de réunion

-Pilotage d'équipes

- Techniques de communication

- Innovation



Mes compétences :

Vente

Communication

Organisation

Amélioration continue

Gestion de la relation client

Service client