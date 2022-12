Christophe DUGUÉ

Associé fondateur d'ebizproduction, Christophe dirige des projets numériques depuis 1998. Responsable du développement commercial, des ressources humaines et des orientations techniques du studio de production, il est à l’origine, avec ses équipes, de la spécialisation de l’agence sur le CMS Open Source Drupal et de la création de la marque Bluedrop.fr.



Directeur de projets web, militant des méthodologies agiles et de la reconnaissance des processus de co-construction pour les projets numériques, il s’est également impliqué directement dans les problématiques liées à l’Open Data et au web sémantique. Son expérience a permis d'ajouter cette dimension à Yakwala dans ses aspects de croisement de la géolocalisation avec les jeux de données publiques.



Trois fils conducteurs : Open Source, web de données, culture numérique.



Compétences :

- Management, business developement ;

- Direction commerciale et marketing partagée ;

- Direction de projets numériques (RTM, Aides, Agglomération de Montpellier, Institut du Monde Arabe, Conseil Général de la Gironde, Neopost, Cité de Chaillot, APHM, Groupe CMA-CGM, etc.) ;

- Encadrement du studio de production : veille, innovation et conduite du changement ;

- Open Source, Drupal et marketing communautaire ;

- Papa poule ridicule.



