Christophe DUPERRAY

Créativité. Engagement. Expertise.



Avec la conscience qu'un changement radical dans nos attitudes de consommation s'impose, United Solutions s'engage à mettre la transformation digitale au service de la transition écologique.



Au sein de chacune de nos branches spécialisées (AMOA, Étude & Développements, Infrastructure, Sécurité) nos experts IT se donnent pour objectif d'apporter leur savoir-faire technique tout en visant à réduire notre empreinte carbone collective. Rejoindre UNITED, c'est partager une vision et co-construire un projet collectif fort et engageant : nous unir pour concilier progrès technique et urgence climatique.



Rigoureux, créatif et engagé, j'accompagne les projets de leur naissance, auprès des métiers concernés, à leur mise en production, en passant par leur réalisation technique sur toute la chaine applicative.



Les enjeux du Cloud et de la Cybersécurité me sont familiers et je souhaite rester toujours en alerte sur les futurs enjeux technologiques de mes clients.



Trentenaire passionné et Lyonnais pure souche, je mets ma créativité au service également de mon amour pour la création de pièces de théâtre et n'ai pas peur de régulièrement monter sur les planches des salles de théâtres du cru. Constant, végétarien par choix, je possède un engagement écologique fort. Pour United Solutions, l'objectif est de puiser ainsi dans mes ressources pour allier créativité et écologie en inventant une nouvelle manière de créer une croissance vertueuse. Tout en apportant une crédibilité technique forte à ses collaborateurs et mes clients.