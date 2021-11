Christophe ETIENNE

Directeur général de la société SHUTTLING PARIS , spécialisée dans les transferts aéroports et gares ,je participe activement au développement commercial , marketing et promotionnel . Directeur commercial comptes-clés au sein du groupe PARISOT. J'étais chargé de définir et de mettre en œuvre la politique commerciale dans la grande distribution spécialisée ( CONFORAMA , BUT … ) avec une offre large ( Cuisine ,salle de bain , séjour , chambres , petits meubles et rangements ) , des programmes spécifiques , innovants et exclusifs .

Auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans le secteur du petit-électroménager (Groupe SEB et TAURUS Group) où j’ai occupé différents postes à la Direction France : Directeur commercial, responsable comptes-clés.



Mes domaines d'intérêt professionnel sont le management, la négociation, la stratégie, la gestion de projets.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Gestion de projet

Formation

Bois