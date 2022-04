Carlier LAETITIA

Après 3 années de consulting dans des cabinets internationaux tels que KPMG et Pricewatershousecoopers, j'ai développé pendant 9 ans mes compétences dans la négociation auprès de centrales d'achats de la grande distribution et le management d'équipes commerciales terrain.

Depuis septembre 2012, j'ai intégré le département Audit International au sein de Groupe Seb, évaluant ainsi les processus des risques commerciaux, marketing, ressource humaines, general Management, Retailing et achats indirects et faisant des propositions aux filiales pour renforcer leur efficacité.



