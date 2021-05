David MEYER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Professionnel du commerce et du marketing depuis près d'une quinzaine d'années j'ai toujours évolué dans l'univers des produits techniques. J’ai ainsi eu l’occasion de travailler sur des stratégies de positionnement de marque ou de produits, de développer de nouvelles activités et d'envisager de nouveaux axes de développements.



J'occupe actuellement le poste de Responsable marketing et achat chez SERMES lamdalux, spécialiste de l'éclairage. Je co-gère également le centre de profit. Je travaille dans l'éclairage depuis 2007, et depuis cette date, j’ai accompagné les changements majeurs qui ont fortement impactés ce secteur. Il a en effet fallu faire face, en très peu de temps, à l’arrêt définitif de la lampe à incandescence ( produit le plus vendu) et à la promotion de solutions de substitutions. L'évolution rapide de la règlementation et le développement fulgurant des LED redistribuent également les cartes de la concurrence.



L'éclairage est un domaine à la fois technique et mais aussi avec un fort pouvoir émotionnel. Ce sont des notions à garder à l'esprit dans le cadre des opérations et des communications que nous sommes amenés à développer.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Management

Autonomie

Organisation

Process

Relation presse

Vente

Gestion de produits

Produits Techniques

Marketing stratégique

Innovation

Clients grands comptes

Evénementiel

Commerce

LED

Éclairage

Esprit d'initiative

Responsable marketing

Univers industriel

Gestion des achats

Achats