Jean-Michel OCHS

Systématiquement engagé aux côtés des équipes commerciales, fédérateur, pragmatique, profondément négociateur, j’ai mis mes compétences au service de chacun pour favoriser la réussite des opérations et des projets complexes que j’ai managés.



La transformation digitale est au cœur de mes fonctions actuelles et ma vision de l’évolution de la distribution B2B me permet de piloter une approche multicanale, tant pour les clients que les partenaires fournisseurs.



Fiable et analytique, c’est naturellement que m’a été confié la responsabilité de la démarche « Data monetization » de REXEL.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Gestion de projets internationaux

Négociation internationale

Relation fournisseurs

Analyse stratégique

Category management

Achats internationaux

Optimisation des process

Conseil en organisation