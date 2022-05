Ludovic SCHÄFER

Actuellement en direction d'un centre d'affaires à Metz (57) : marché des entreprises, des institutionnels et particuliers. En poste au Crédit Coopératif (groupe BPCE) depuis 2005, d'abord comme chargé d'affaires entreprises (PME/I) puis en direction d'une antenne commerciale à Chalon sur Saône couvrant le dpt de la Saône/Loire (71) avec un développement d'une clientèle industrielle. En parallèle et depuis la rentrée 2013, animateur formateur au sein du CFPB pour des étudiants en master 2.

Préalablement, 1ère expérience dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable en 2001, poste de chef de mission à 80% sur l'activité audit.



Mes compétences :

Analyse financière

Management

Risque de crédit

Comptabilité générale

Commercial b to b

Finance

Formation

Banque