Marc FOSSAERT

Grâce à mes différentes expériences et à ma formation, je maîtrise l’ensemble des aspects relatifs au management global et aux aspects transversaux d’une entreprise et plus particulièrement dans un but commercial, marketing et de communication. J’apprécie les environnements liés aux sports et tout particulièrement le secteur du cycle.



Je suis doté d'un bon relationnel et fais preuve d’ouverture d'esprit. J’ai la faculté de m’adapter très vite à un nouvel environnement professionnel et à mes interlocuteurs. Tout en appréciant le travail en équipe, je suis également de nature très autonome, dynamique et tenace.



Mes compétences :

