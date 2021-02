Christophe FERRANDO

La société a désormais plus de trois ans.

Elle développe des logiciels et des lecteurs de cartes pour la santé. Tous les projets sont à maturité et notamment la gamme de lecteurs (filaires et sans-fil).

Grâce à des partenaires actifs et des fournisseurs impliqués, SYLYCA peut proposer désormais un lecteur sans-fil bi-fente connectable à des smartphones et tablettes (iOS,Android).

Les possibilités sont multiples : FSE, Authentification, Lecture Vitale, pkcs11, ...



Mes compétences :

Delphi

Base de données

Microsoft Project

SEPA

C

Microsoft Excel

HTML

PHP

Management