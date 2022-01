Christophe GAILLIARD

OBJECTIF DE CARRIÈRE



Mon objectif est d’agir dans un rôle d'architecte corporatif ou d'architecte d'entreprise, au caractère innovateur et autonome, dans un cadre où la recherche de la qualité est une réalité. De préférence dans les milieux de l’énergie, la finance/assurance ou le transport, où mon sens de l’influence sur les orientations, mon approche méthodologique et flexible pourront s’exprimer et contribuer à mettre les TIC au service des affaires de l’entreprise.



SOMMAIRE DES COMPÉTENCES



Mes 17 années d’expérience en conception et gestion de projet dans des entreprises internationales m’ont amené à un niveau de responsabilité corporative en architecture TI. Au cours des 7 dernières années, j'ai évolué en mode impartition, dans le milieu de la finance et assurance, en mode service-conseil, puis en développement de produit dans le domaine du mobile. Je suis reconnu pour mes habiletés en analyse, innovation, synthèse, pour ma rigueur et mes capacités à communiquer.





Architecture corporative / Démarche d'architecture d'entreprise

Intelligence d'affaire

Intégration de services

Etudes de processus



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'entreprise

Big Data

Gouvernance

Intégration

Méthodologie

Mobilité

SOA

Stratégie

Togaf