Christophe GIRARD

49 ans

24 ans dexpérience dans le conseil en stratégie RH en tant que consultant et manager de cabinet conseil



Formation et carrière :



IPAG

Maîtrise Administration des Entreprises option Gestion des Ressources Humaines

DESS gestion PME / PMI

19 ans de conseil sur des projets organisation et RH dont 12 année de direction de mission

3 missions de management de transition (DGRH en temps partagé 3 ans)

Et 7 ans de direction de BU de cabinet de conseil (équipe de 5 consultants)





Secteurs dactivités :



Industrie High-Tech (télécommunications, ferroviaire, )

BTP

Commerce de gros

Services (SSII, communication & publicité, hôtellerie, négoce, sociétés de conseil, )



Expertises méthodologiques :

Conduite de changement post fusion et acquisition

Conseil pour la conformité et le coût des risques sociaux

Gestion courante des Ressources Humaines (obligations légales et juridiques, déclaration et conformité contractuelle, gestion du temps de travail, évaluation des performancess, rémunérations et paye, évolution des carrières et formation, processus de mobilité et de recrutement)

Enquête de satisfaction interne et redynamisation déquipe

Développement opérationnel en organisation des services et processus RH

Optimisation et déploiement de système de rémunération

Manager de transition sur les fonctions RH



Mes compétences :

Direction générale PME

Ressources humaines

Conseil

Conduite du changement

Organisation

Direction de projet

Management

team building

Compensation and Benefits

Audit