Christophe GOUZOU

Un parcours industriel et technique en développement industriel. Méthodes, études et projets. Un vision globale du processus élaborée sur 15 ans de développement, essentiellement pour des projets automobiles. Puis management de la Propriété Intellectuelle. J'aime aborder les sujets de manière pragmatique et rigoureuse en allant au fond des problématiques. Études et industrialisation se combinent dans un esprit lean manufacturing. Je place l'activité de Propriété Intellectuelle dans le processus de développement. Les éléments fonctionnels et marketing sont les données d'entrée de la politique de P.I.



Mes compétences :

Analyse physico-chimique des matériaux

Fiabilité

Caractérisation des matériaux

AMDEC / FMEA

Plasturgie

Analyse fonctionnelle

Analyse de la valeur

Propriété intellectuelle (Droit des Brevets et des Marques)

Conception mécanique