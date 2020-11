Christophe GUÉRITEAU

Je suis un généraliste de l'informatique, ce qui me permet de toucher à beaucoup de technologies et d'expérimenter aussi certains concepts et certaines disciplines en dehors de mon champ principal de développeur.

Je suis ouvert à des propositions de travail à distance, car j'apprécie mon indépendance dans le travail, même si celui-ci reste très cadré en fonction de la demande du client.

Je suis désormais un indépendant qui peut travailler à la mission.

Que ce soit pour des professionnels ou bien des particuliers, je suis à votre service pour trouver vos solutions en informatique.



Mes compétences :

Business Object

Informix

Consulting

Visual Basic

Visual Basic 6

Après-vente

Rédaction Technique

Access

Avant-vente

ORACLE

ERP

Développement logiciel

Microsoft Visual Studio

Développement web

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Linux

UNIX

LibreOffice

SQL

Microsoft Windows

ASP

Ubuntu

Logiciel libre

JavaScript

Subversion

ADO

Delphi

Teamviewer

SourceSafe

Paradox

HTML

Système de gestion de versions

Interbase

CiviCRM

Ingres

Tuxedo

ActiveX

Ocs inventory

GLPI

Visual Basic for Applications

VtigerCRM

Crystal Report

Pascal