Christophe GUILLARD

Mes activités au sein du Cned depuis 2008 s’articulent autour de quatre domaines :



1/ Les coûts avec la mise en place d’une comptabilité de gestion selon un modèle processuel de type ABC/ABM



2/ La modélisation économique des projets avec la création d’un outil de simulation qui synthétise des indicateurs de gestion, financiers et temporels



3/ La Business Intelligence avec le déploiement d’une application interne organisée en modules afin d’analyser les écarts aux objectifs en terme de Chiffre d’affaires, dépenses, investissements, activités critiques, etc.)



4/ L’audit interne avec la réalisation d’audits visant à évaluer le niveau de maîtrise des activités et contribuer à un meilleur contrôle





Mes compétences :

Mangement et gestion de projet

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Analyse financière

Gestion budgétaire

Analyse stratégique

Management

Comptabilité analytique

Conduite du changement