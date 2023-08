Christophe ISTRIA

Entrepreneur dans l'âme , je me suis lancé dans la formidable aventure de la création d entreprise à l'age de 25 ans. J 'ai complété mon parcours professionnel en tant qu'ingénieur commercial .Rompu aux techniques de vente et performant dans le management d'organisation , jéprouve un réel plaisir à apporter des solutions concrètes à toutes problématiques empêchant la performance de se développer .

Bien conscient que l'Homme représente la clef de voute de l'Entreprise , j'ai fais le choix d'opter pour des outils solides afin de mieux appréhender l'environnement complexe et de plus en plus changeant de l'Homme et l'Entreprise.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion de projet

Pilotage de la performance

Management

Management opérationnel