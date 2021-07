Christophe JACQUINET

Directeur artistique freelance Web et print, j’interviens sur des campagnes de marketing opérationnel. Très à l’aise sur des dispositifs multi-canal, j’assure une cohérence conceptuelle et créative des projets en proposant des idées innovantes alliant la création à la stratégie. Je propose également des services de web design (sites Internet, charte graphique, e-mailing, bannières, design d’interfaces de jeux, thème wordpress, etc.).



Je travaille seul ou en team avec une conceptrice rédactrice. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



http://www.directeurartistique.eu/



Mes compétences :

Marketing opérationnel