Après de nombreuses années d'animation, d'encadrement de centres de profits et de régions notamment en distribution spécialisée , après une expérience de Directeur des Achats et de membre de comité de Direction.



Je suis, depuis le 1er juillet 2012, Directeur de la Santé au Travail France chez Carrefour.

Un sujet passionnant qui me permet de construire un véritable partenariat avec toutes les instances.



Mes compétences :

Formateur