Christophe LAGARDE

Bonjour,



avec une expérience de près de 15 ans dans les systèmes d'information, dont 12 années chez un des plus gros éditeur mondial d'ERP en tant que consultant et directeur de projet, j’ai été amené à conduire et à réaliser des projets d’implémentation des modules de comptabilité, de contrôle de gestion industriel, de prix de revient, d’achats et de reporting au sein d’entreprises et de leur filiales évoluant dans des secteurs d’activités

aussi variés que l’industrie automobile, pharmaceutique ou nucléaire, de la distribution, et ce dans de nombreux pays Angleterre, Italie, Espagne, Maroc, Irlande, Brésil, USA, Allemagne).

Ayant fait mes armes en tant qu'auditeur chez Ernst & Young où j’ai réalisé des mission d’audits contractuels et légaux ainsi que des missions d’expertise comptable, j'ai ainsi acquis au travers de ces différentes expériences une double compétence fonctionnelle en comptabilité et contrôle de gestion d'une part, et dans la mise en place de systèmes d’informations d'autre part.



A travers toutes ces expériences, j'ai ainsi acquis une vision d'ensemble mais également détaillée de tous les processus que l'on trouve dans le monde industriel, chez des sociétés telles que Ducros-Vahiné, Centrale Laitière, Grosfillex, Carrier, Sonepar, Porcher industries, Virbac, Integra Neurosciences, Bollhöff Systems, Clonmell Healthcare, ABX Diagnostics, etc….

Pour compléter mon cursus académique et valider mon expérience internationale , j’ai intégré et obtenu avec mention le MBA Change & Innovation de l’IAE d’Aix-en-provence (certifié EQUIS & AMBA) qui m'a apporté une véritable expertise en gestion du changement, composante essentielle des projets modifiant les systèmes d'information.



Aujourd'hui, après avoir travaillé à la définition et à la mise en place sur le premier site du groupe Faiveley à Leipzig d'une Core solution pour les domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion industriel dans le cadre d'une implémentation mondiale de Movex sur plus de 30 sites, je propose à nouveau mes services dans le consulting. Je souhaite en effet faire bénéficier mes clients de mon expertise dans la mise en place de la comptabilité, du contrôle de gestion, des achats, entres autres, mais aussi d'une vision transverse complète me permettant de faire le lien entre les opérationnels, les directions financières et les directions informatiques.



Passionné dans mon travail, je suis toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles orientations pour enrichir et développer mon expertise dans les nombreux domaines du management opérationnel.



Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Implémentation de solutions informatiques

Gestion de projet informatique

Gestion du changement

Movex

Comptabilité analytique

Business intelligence

Systèmes d'information