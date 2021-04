Emmanuel BALMES

- Plus de 10 ans d'expérience professionnelle en Logistique et Supply Chain



- Obtention d'un diplôme Mastère Spécialisé Executive Management de la Fonction Achats en 2015 (formation part-time) à l'Ecole de Management de Grenoble



- Double compétence Supply Chain / Achats



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Management d'équipe

Prévision de la demande

ERP

Plan directeur

Planification et Ordonanncement

Approvisionnements

Gestion de production

MRP

TPM

Logistique industrielle

Gestion des achats

Achats techniques

SQL