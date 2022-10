Bonjour,

Issu des métiers du Contrôle Financier, jai une réelle appétence pour les projets IT marquant un intérêt pour les sujets financiers et le management transversal déquipes de métiers diversifiés. Ceci expliquant mes formations PRINCE2®, de Coach consultant et de Praticien en Techniques dOptimisation du Potentiel® pour avoir une meilleure compréhension de l'objectif dentreprise et la mise en place de stratégies de réussite adaptées pour l'atteindre.



Mon parcours vous indiquera que j'ai accompagné des équipes pluridisciplinaires dans des phases dévolutions stratégiques de transformation, que je suis titulaire d'un Mastère spécialisé avec de belles expériences et que j'ai observé une pause pour remplir des obligations familiales.



Je suis à laise en anglais, rigoureux, pédagogue, force de proposition et je souhaite pouvoir nourrir ma curiosité naturelle pour les nouvelles technologies en rejoignant un cabinet de conseil, une DSI ou une Direction financière proposant la mise en œuvre de beaux projets en France et/ou à linternational.



Disponible pour en discuter,

Bien à vous,

Christophe Langie

0633631453