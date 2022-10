Freddy LE BRUN

Adepte du bon sens pratique, je trouve avec l'amélioration continue et le Lean management, la double satisfaction de faire évoluer des façons de faire et des façons dêtre. C'est pour moi un moteur, car cela me permet à la fois dêtre en prise avec le terrain et de mener des projets qui s'intègrent dans une stratégie globale pour l'entreprise.

Secteur de recherche : cote Atlantique (Bretagne, Vendée, Sud Ouest).



Mes compétences :

Exploitation transport

Amélioration continue

Black Belt Lean Six Sigma

Green Belt Lean Six Sigma

Uotils du Lean (5S, Kaizen, VSM, Résolution de problèmes, A3, TPM, SMED...)

DMAIC

DDMRP

Gestion de projets

Gestion des stocks

Supply Chain

Agile Methodology

Microsoft Office

MS Project