Christophe LECORNE

Au long de ma vie professionnelle (24 ans) j'ai apprécié de rencontrer des dirigeants de PME en cultivant le conseil et l' échange dans un intérêt réciproque et partenarial.



Toujours intéressé par le monde de l'entreprise je m'intéresse également aux secteurs sanitaire et médico social et plus particulièrement au secteur des personnes atteintes de handicap et des personnes vieillissantes.



Je suis actif dans une association œuvrant dans le domaine de l'autisme (enfants et adultes); je travaille sur des projets innovants de résidence en milieu ordinaire et d'accompagnement des personnes à domicile.



Après un Master 2 Management des Entreprises du Secteur de la Santé à l'IAE de LILLE je travaille actuellement à favoriser l'insertion professionnelle des personnes avec autismes et j'ai créé l'association PRISMAU.



Je viens de prendre la direction de 2 structures de l'APEI de Maubeuge accueillant des personnes (12 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle légère à modérée.



"la vocation humaine n'est pas celle de la perfection mais de la bonté !

L'intelligence de la bonté va avec l'intelligence de la fragilité.

Ne sont bons que les gens qui sont intelligemment fragiles."

Frère Samuel ROUVILLOIS



Mes compétences :

Voile

Musique

Travailleurs Handicapés

Gestion de projet

Economie sociale et solidaire

Autismes

Innovation

Accompagnement de projet

Finance

Animation de formations