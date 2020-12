Christophe LEMOINE

J'ai découvert l'informatique et l'algorithmique, ce fut une passion et j'en ai fait mon métier chez Dassault Systèmes... après des études en génie chimique et biotechnologie.

Dassault Systèmes a beaucoup grandi et mon goût pour l'entraide et les relations sociales aussi.

J'ai participé à un projet de création d'entreprise. C'est une expérience intense et riche en enseignement.

Je suis marié, j'ai trois enfants et j'essaie de maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée.



Retrouver moi aussi sur LinkedIn :

http://www.linkedin.com/in/christophelemoine



Mes compétences :

Ergonomie

Relations sociales

JavaScript

PHP

C++

Gestion de projet