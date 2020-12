Christophe LEPRINCE

Pragmatique, opiniâtre et autonome, j'aime les challenges !



Définitivement orienté résultats, je fédère autour de moi les équipes et les moyens qui me permettent de dépasser les objectifs.



Véritable leader, mes fortes capacités d'écoute et d'analyse me permettent de prendre des décisions éclairées et pertinentes.



En recherche active, je suis à l'écoute d'opportunités !



Mes compétences :

Direction d'entreprise

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel

Stratégie commerciale

Direction générale

Marketing

Vente

Développement commercial

Image

Photo

Vidéo

Visite virtuelle

Industrie

Chimie

Esprit d'équipe

Prospection

Traitement des eaux

Aisance relationelle

Organisé

Autonomie

Rigueur

Pragmatique

Fiable

Opiniatre

Combattif