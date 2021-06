Christophe LESAGE

Depuis janvier 2009 chez Airial Conseil :



2011 :

Directeur du Centre de Services Paris & responsable du recrutement



2009 - 2010 :

Consultant au sein de la division Marché Public, de la Direction technique puis de la division Santé.



Entré chez T-Systems en 1993, j'ai occupé successivement les responsabilités suivantes :



2008 :

Directeur du Centre de Services et Projets Paris



2007 :

Directeur adjoint de l'Agence Industrie & Service à Paris



2006 :

Directeur des Opérations pour le site de Paris au sein de l'Unité de Projet Nationale



2003-2005 :

Chef de Département et Manager au sein de la Direction de Opération à Paris, en charge de la gestion du delivery et des collaborateur sur des comptes Industrie, Chimie, Pharma, Services et Administration.



1997-2002 :

Chef de projet de plusieurs forfait ou TMA et gestion d'équipes de 10 à 25 collaborateurs pour des comptes tels que NEXITY, PFIZER, BOUYGUES, BIVAC



1989-1997 :

Ingénieur Technique et Ingénieur d'Etude sur divers forfait pour divers clients (BOURJOIS, CHANEL,CEGETEL, OFIVAL, LABINAL, VIA BANQUE, BCI, ...)



Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Informatique

Intégration

J2EE

PHP

Recrutement

Ressources humaines

Services informatique

TMA

TRA