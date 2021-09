Christophe MAILLET

Consultant Sécurité des SI, j'ai créé ADACIS une entreprise de services du numérique ESN ( SSII ) en 2003. Nos principaux domaines de compétences sont la sécurité et le réseau. Outre la gestion de la société, mes domaines d'intervention comprennent de l'expertise sécurité - norme 27001, 27005, Ebios, des analyses de risques, de l’expertise réseau, de l'intégration et gestion de pare-feux. PAST ( Professeur Associé) à l’université de Bordeaux depuis 2005, je réalise également de la formation dans mes domaines de compétences.

En charge des relations entreprises à l'université de Bordeaux - Master Miage, je suis le point d'entrée pour les offres de stage et d'apprentissage pour cette formation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Accompagnement

Management

Formation