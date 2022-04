Jonathan LAUER

Sanctuaire de Lourdes

==================

Depuis plus de huit ans, je mets mon expérience, en tant que webmaster, au service du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour lesquels Internet constitue un véritable outil de communication.

J'ai d'ailleurs conduit récemment la refonte du site internet principale en Drupal 7 depuis la réalisation du cahier des charges. J'ai réalisé les wireframes, le webdesign, son intégration ainsi que le développement de plusieurs modules métiers.



Wizzu

=====

Depuis plus de 5 ans, j'ai choisi de prendre les choses en main et entreprendre à mon propre compte en parallèle de mon activité de salarié.

C'est également une manière de varier les domaines d'intervention en travaillant sur différents projets, en mettant à profit ma curiosité et mon professionnalisme au service de petites et moyenne entreprises.



Mes compétences :

PHP

MySQL

Drupal

jQuery

Webmaster

Web développeur

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Adobe Lightroom

Git

CSS 3

GulpJS

SASS

Personal Home Page

HTML5

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

JSON