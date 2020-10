Christophe MALLEMOUCHE

Près de 40 ans au service de l'Espaces verts et

du Paysage, dans la gestion de projets horticoles et études de

faisabilités, en France et hors Europe, dans le privé et le public,

Des concours nationaux et internationaux de jardins, La gestion

d'une médaille d'or européenne en 2004 de l'Entente florale, des

prix, et labels publics, un propre type de jardin de conception

durables.

Je suis totalement libéré de mes obligations professionnelles antérieures, je cherche à partager mes connaissances dans l'environnement, la propreté et les jardins.

Plus personne ne pourra, ne pas passer à coté de la problématique de la biodiversité, je suis celui qui est capable de transformer votre entreprise.