Quentin MALLEMOUCHE

Bonjour,



J'ai commencé comme simple animateur sportif dans une école de football. (Grace à un passé de sportif)

Suite à une blessure, j'ai opté pour une reprise de mes études en alternance que j'ai effectué en grande distribution. (BTS MUC)

Mon premier poste est celui de gestionnaire de rayon fruits et légumes puis comme responsable de rayon chez système U.



Voulant voir plus grand de cette expérience enrichissante, je suis partis dans un point de vente plus important afin de développer mon expérience comme responsable de rayon ultra frais.

Cette expérience m'a été grandement profitable puisque cela m'a permis de développer mes compétences en management ainsi qu'en gestion.



Je suis actuellement chez Andros (Bonne Maman, Mamie Nova) ou j'occupe un poste de commercial (13 départements) toujours dans le cadre de mes études où je réalise un diplôme de responsable développement commerciale.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Travail en équipe

Management

Gestion de la relation client

Relations clients

Gestion de projet

Négociation commerciale

Relationnel

Prospection

Vente

Gestion de la production