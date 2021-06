Christophe MARCHAL

SIORG CONSULTING est une société de Conseil en Stratégie, Organisation et Management, située à Montpellier, qui intervient dans le secteur privé et public, auprès des petites et moyennes entreprises. Nous proposons à nos clients une offre de service en conseil, audit et formation avec une grande diversité de missions et de prestations.



Notre activité repose sur trois grands domaines « la Stratégie, lIntelligence et lOrganisation », eux-mêmes, articulés autour de deux grands thèmes, deux piliers fondamentaux présents au cœur de toute entreprise « lInformation et le Management ».



Cest une des raisons pour laquelle nous mettons en avant dans cette approche lun de nos domaines dexpertise, lIntelligence Economique (IE) au regard de lémergence des Nouvelles Technologies de lInformation, de la Communication et de l'intelligence (NTICI).



La société SIORG CONSULTING a pour vocation daccompagner ses clients sur les grandes problématiques actuelles : la définition de leur stratégie avec une vision prospectiviste ; lamélioration de leur performance dans des logiques de croissance face à un ralentissement de léconomie ; la prise en compte des aspects et des impacts managériaux sur le fonctionnement organisationnel ; les démarches de transformation, de réorganisation et de conduite du changement ; ainsi que les enjeux liés à la gestion et au management de linformation, pour un fonctionnement opérationnel, au travers de leurs Systèmes dInformation.



Notre devise « Savoir pour Comprendre afin de Décider pour Agir »



Site internet de la société : www.siorgconsulting.fr



Mes compétences :

Conseil

Intelligence stratégique & décisionnelle

AMOA Programme & Projet

Management

Gestion de Crise

Suivi & Accompagnement

Veille & outils

Gestion de l'information (SI)

Knowledge management

Réseaux & Influence

Prospective stratégique

Formation

Audit & Diagnostic

Intelligence économique

Stratégie

Conduite du changement

Organisation

Benchmarking