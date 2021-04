Christophe MERER

14 ans d'expérience commerciale et marketing au sein d’un grand groupe associée à 6 ans de gestion globale d’une entreprise me permettent d’accompagner efficacement une PME ou un grand groupe dans sa stratégie d’expansion.



- Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie marketing, commerciale et financière, France et internationale

- Négocier des accords commerciaux grands comptes et animer des partenariats stratégiques

- Manager une équipe multiculturelle

- Gérer un budget, assurer l'atteinte d'objectifs commerciaux, marketing, RH, opérationnels et financiers



- Vision stratégique, approche analytique, esprit entrepreneurial

- Mobilité internationale, bilingue anglais (6 ans en poste à Londres)



Mes compétences :

Services financiers

Business developpement